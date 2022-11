Les Pays-Bas et l'Angleterre renoncent au brassard arc-en-ciel: voici pourquoi la Fifa pousse à l'interdire

La Coupe du monde au Qatar vient à peine de débuter qu’une polémique enfle entre les sélections vis-à-vis du brassard « One Love » portés ou non par les capitaines. Ce lundi, Virgil Van Dijk, capitaine des Pays-Bas a annoncé qu’il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel. L’équipe néerlandaise souhaite éviter recevoir un carton jaune dès le coup d’envoi du match.

Ce samedi, la FIFA a préféré dégainer ses propres brassards, avec une liste de slogans plus consensuels parmi lesquels les capitaines sont susceptibles de piocher : « Sauvez la planète », « L’Education pour tous » ou encore « Non aux discriminations ». C’est ce que le président de la Fifa Gianni Infantino a appelé des « causes mondiales », préférables à ses yeux à une critique frontale des autorités qataries, fustigées en particulier sur la question des droits humains et notamment ceux des personnes LGBTQ+.