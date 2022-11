Greenpeace organise une action au siège de la N-VA contre les énergies fossiles

Une action de Greenpeace a lieu au siège de la N-VA ce lundi matin. L’ONG reproche au parti son « amour pour les énergies fossiles » et l’accuse de bloquer la sortie du pays du TCE.

Des activistes ont installé une bannière en face des locaux, afin de dénoncer les liens entre le parti et l’industrie des énergies fossiles. Selon l’ONG, « La N-VA bloque le pays dans sa sortie du traité sur la charte de l’énergie, qui protège actuellement les intérêts de l’industrie des énergies fossiles face aux politiques climatiques et énergétiques menées par les Etats. »

Plusieurs pays européens ont récemment laissé entendre vouloir se retirer du TCE, qui permet aux géants énergétiques d’attaquer les Etats quand ceux-ci mettent en danger leurs profits. Le dernier en date est l’Allemagne, qui a confirmé en fin de semaine dernière son intention de se retirer du traité. Celui-ci, pensé pour protéger et sécuriser les investissements dans le domaine de l’énergie, a été utilisé ces dernières années par des industries du fossile cherchant des dédommagements auprès des Etats limitant leurs activités pour favoriser la transition énergétique.

Selon l’ONG, la N-VA bloque actuellement la décision de sortie du traité. « Sortir du TCE le plus rapidement possible est la seule option démocratiquement acceptable. Le fait que la N-VA mette le frein à main d’une sortie du TCE montre que le parti se soucie davantage des intérêts de l’industrie des énergies fossiles que de ceux de ses citoyens et citoyennes » indique-t-elle.