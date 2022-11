Chloé Caulier sur ses objectifs à l’avenir: «Me qualifier pour les Jeux de Paris»

Quatrième de la finale du bloc et huitième de celle du combiné de l’Euro d’escalade en août dernier à Munich, Chloé Caulier dresse un bilan positif de sa saison 2022 et vient d’entamer sa préparation pour 2023 où elle tentera de se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024.

Déjà présent lors des Jeux Olympiques de Tokyo l’année dernière, l’escalade sera encore au programme des JO de Paris en 2024. « Cela offre plus de médiatisation à notre sport et c’est une bonne chose. Personnellement, je suis aussi plus souvent sollicitée par les médias et je vois de plus en plus de membres dans les salles. »

Cette année, les grimpeurs ont eu la chance d’être invités pour la première fois par le COIB au traditionnel stage de fin d’année à Belek. « On sent qu’on est petit à petit intégré au monde du sport belge », a ajouté l’Hennuyère. « C’est un autre monde ici. Presque tout l’hôtel est privatisé pour nous, la nourriture est saine et faite pour les sportifs de haut niveau et il y a en plus tout un encadrement avec le staff médical et les psychologues. C’est aussi inspirant de pouvoir échanger avec d’autres athlètes. »