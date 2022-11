Votez pour votre nouveau mot de l’année 2022

Dans un second temps, des linguistes du centre de recherche Valibel rassemblent ces propositions et soumettent celles qui rencontrent les critères à un jury composé de personnalités du monde des lettres et de journalistes de la RTBF et du Soir . Celles-ci en débattent et retiennent finalement les dix mots qui leur semblent les plus pertinents et inventifs. Au cours des quinze jours qui suivent, le grand public fait son choix et l’exprime dans un nouveau sondage en ligne.

La huitième édition

Depuis 2015, l’opération du « nouveau mot de l’année » a déjà sacré sept termes, qui sont autant de témoins successifs d’inflexions de la langue.

Spoiler restera à jamais le premier lauréat. En 2016, Brexit lui succédait sur fond de séparation « anglo-européenne ». De l’autre côté de l’Atlantique, Donald Trump s’emparait de la Maison-Blanche dans les mois suivants. Son ascension vers celle-ci a laissé une trace langagière avec fake news, couronné en 2017.

Moins strictement politique – quoique pouvant s’appliquer, par euphémisme, à certains types de comportements – malaisant remportait l’édition 2018 de l’opération.

En 2019, chill s’imposait quelques mois avant l’arrivée du covid.