La mère de Paul Pogba se confie sur l’affaire impliquant ses fils: «Ce sont deux victimes» (vidéo)

Yeo Moriba, la mère de Paul et Mathias Pogba, a donné une interview dans « Sept à huit » et s’est livré sur l’affaire qui secoue sa famille.

Paul Pogba est au coeur d’une affaire de chantage depuis plusieurs mois. Mathias, le frère aîné, a été placé en détention provisoire pour extorsion de fonds en bande organisée. Le joueur de la Juventus aurait été séquestré durant plus de cinq heures dans un appartement fin mars, après avoir été piégé par des amis d’enfance et deux hommes cagoulés, armés de fusils d’assaut, qui lui réclamaient 13 millions d’euros.

La mère de Paul Pogba, Yeo Moriba, s’est confiée dans l’émission « Sept à huit » sur l’affaire qui déchire sa famille. Audrey Crespo-Mara l’a interviewée et Yeo Morbia est revenue largement sur cette tentative d’intimidation envers Paul et explique aussi le comportement de son aîné, Mathias.

Elle a ensuite défendu son fils Mathias : « Il n’est pas comme ça, je le connais, je peux le jurer. Avant de partir en Guinée, j’ai parlé avec lui une fois. Je lui ai dit qu’il ne devait pas faire les vidéos, mais je l’ai senti sous emprise. Mathias est gentil. Pour moi mes deux fils sont des victimes et ça me tourmente. Mathias a été manipulé, menacé… Je suis inquiète pour lui, c’est mon fils, il ne connaît pas le banditisme »

Plus loin, elle ajoute connaître les personnes qui ont séquestré Paul : « Ils venaient chez moi, à Roissy-en-Brie (…) C’est ce qui m’a choqué. Pour moi, ce sont mes enfants. (…) Je n’aurais jamais pu imaginer cela de toute ma vie, ça a été un choc. »

Yeo Moriba explique ainsi à propos de Paul : « Il commence à se remettre petit à petit, physiquement et psychologiquement », confie Yeo, avant d’assurer que son fils ne lui avait rien dit au sujet de cette séquestration. « Personne n’était au courant. On a sûrement dû le menacer pour qu’il ne le dise pas ».

Est-ce que Mathias et Paul se réconcilieront ? La maman de Paul Pogba assure que le clan Pogba « se reformera ». Elle explique : « Et même si un jour, je ne suis plus là, les frères seront ensemble main dans la main. »