Brassard de capitaine: voici les menaces de la Fifa aux sélections

Les sept équipes européennes qui avaient prévu de porter un brassard coloré «One Love» en faveur de l’inclusion et contre les discriminations ont renoncé lundi face à la menace de «sanctions sportives», lors du Mondial au Qatar, ont-elles annoncé à quelques heures du match Angleterre-Iran.

«La FIFA a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes», ont écrit ces sept fédérations dans un communiqué publié sur le site de la fédération anglaise.

Plusieurs sélections européennes (la Belgique, les Pays-Bas, l’Angleterre, le Danemark, l’Allemagne, la France, la Suisse, la Norvège, la Suède et le pays de Galles) avaient porté ce brassard lors des rencontres de Ligue des Nations (une compétition de l’UEFA) en septembre et avaient alors annoncé leur intention de le porter durant le Mondial, comme signe en faveur de la diversité et de l’égalité.