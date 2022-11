La nageuse Roos Vanotterdijk reste sereine après sa belle saison: «Je me concentre sur moi-même»

Du haut de ses 17 ans, Roos Vanotterdijk a montré en 2022 qu’elle était un des grands espoirs de la natation belge. Finaliste sur 100m papillon à l’Euro à Rome, la Limbourgeoise a décroché deux titres de championne de Belgique en grand bassin, cinq en petit bassin et cinq médailles, dont une en or sur 100m, lors des championnats d’Europe juniors.

Considérée comme le grand espoir de la natation belge, l’ondine du DMB reste les pieds sur terre. «Je ne pense pas à tout cela, je me concentre uniquement sur moi-même. Le fait que les résultats ont suivi cette saison m’a donné de la confiance. Mon Euro chez les seniors a été très positif. Cela m’a montré ce que je pouvais faire et j’ai envie d’en faire plus.»

Vanotterdijk ne participera cependant pas aux Mondiaux en petit bassin du 13 au 18 décembre à Melbourne, Australie, préférant se concentrer sur la prochaine saison. «Cela tombe mal, surtout avec le décalage horaire et la différence de température. Je préfère privilégier cette période pour m’entraîner davantage en grand bassin et me qualifier pour les Mondiaux en 2023.»