Le Liban, piégé entre la crise et le choléra

Tout a commencé dans le village de Bébnine, à deux heures au nord de Beyrouth dans la région du Akkar. Le dispensaire du coin – une petite succursale de la mosquée, s’est transformé en hôpital de campagne. Au sous-sol des volontaires ont improvisé une salle d’urgence. « On reçoit environ 35-40 cas par jours mais la semaine dernière c’était plus d’une centaine », explique l’infirmière en chef, Fatoum Kassar. « On n’aurait jamais imaginé ça ! On ne savait pas quoi faire au début, on a dû apprendre les protocoles choléra… »