Biodiversité: Life Connexions redonne vie à des milieux ouverts

Ce nouveau programme européen Life vise à restaurer et à connecter plus de 500 hectares de prairies, pelouses et forêts humides. A Châtillon, en Gaume, cela passait par une mise à blanc systématique dans une ancienne carrière.

Massacre à la tronçonneuse ! Et pire encore, avec un mastodonte articulé sur chenilles… Bouleaux et pins sylvestres sont laminés comme des allumettes. Et c’est l’ASBL Natagora qui est à la manœuvre. Cette réalité pourrait heurter, mais ce chantier qui a été lancé dans cette partie qui n’est plus exploitée de la carrière Lannoy, à Châtillon (Gaume), n’a d’autre objectif que de rendre la nature plus riche, plus diversifiée, dans le cadre du programme européen Life Connexions.