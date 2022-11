Thierry Frémaux: «Bertrand Tavernier était un homo cinematographicus très rare»

Délégué du Festival de Cannes et directeur de l’Institut Lumière à Lyon, Thierry Frémaux rend hommage à Bertrand Tavernier, décédé l’an dernier, en racontant quarante ans d’amitié, d’admiration, d’érudition, de cinéphilie généreuse. Son livre est drôle, émouvant et formidable.

Trouver les mots justes pour dire son amitié, son admiration, son respect pour un homme qui fut un maître, un guide, un être rare, c’est ce que réussit de manière joyeuse, pudique et bouleversante Thierry Frémaux dans son ouvrage intime dédié à Bertrand Tavernier, Si nous avions su que nous l’aimions tant, nous l’aurions aimé davantage. Dès le début, il prévient : « Ce texte est un éloge, un exercice d’admiration. » Effectivement. L’hommage à ce compagnon de route passionné et passionnant, pugnace et doux, engagé et angoissé, toujours prompt à s’engager et à débattre de cinéma, est vibrant.