Coupe du monde 2022: l’arbitre controversé Janny Sikazwe sera au sifflet de Belgique – Canada ce mercredi soir

L’arbitrage video sera confié au Vénézuélien Juan Soto, au Colombien Nicolas Gallo, à l’Algérien Mokrane Gourari et à l’Italien Massimiliano Irrati.

Arbitre FIFA depuis 2010, Janny Sikazwe, 43 ans, avait déjà été l’arbitre de la première rencontre des Diables Rouges, face au Panama, il y a quatre ans lors de la Coupe du monde en Russie. Il a aussi notamment sifflé la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre l’Egypte et le Cameroun en 2017 et la finale du Mondial des clubs entre le Real Madrid et Kashima Antlers en 2016. Il avait aussi dirigé le 8e de finale du Mondial U17 entre la Belgique et le Costa Rica (1-0) en 2015 au Chili.

Le Zambien s’était aussi fait remarquer pour avoir sifflé deux fois par erreur la fin du match Tunisie-Mali lors de la CAN 2021.