Thomas Meunier sur les polémiques au Qatar: «Nous devons accepter que les règles diffèrent des nôtres»

Absent de l’entraînement collectif ce dimanche, Thomas Meunier s’est exprimé ce lundi en conférence de presse. « Je me suis entraîné individuellement avec Lukaku et j’ai eu un rendez-vous à l’hôpital pour un scanner de ma pommette. C’était purement pour vérifier si tout allait bien. L’évolution est positive. Cela ne pose plus de problème », a-t-il expliqué, lui qui jouera avec un masque lors des deux premiers matches de la compétition. Avant, en théorie, de pouvoir l’enlever.

Comme à son habitude, le joueur de Dortmund a dit sa façon de penser, lui qui s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde. Il a notamment donné son avis sur la polémique liée au brassard « OneLove » refusé par la FIFA. « C’est vraiment dommage que cela ne soit pas autorisé. Mais nous savons tous comment les choses se passent ici. Nous connaissons les règles et devons accepter qu’elles diffèrent des nôtres. Il est clair que le Qatar et la FIFA travaillent main dans la main, comme par exemple avec l’interdiction de l’alcool où tout a été décidé à la dernière minute. Il n’y a rien que nous pouvons faire à ce sujet, pas même en tant que joueurs. Ce n’est que sur le terrain que nous pouvons répondre. C’est tout. »