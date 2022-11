DCoup Laser, le sous-traitant industriel qui grandit vite

Née en 2010, l’entreprise florennoise, spécialisée notamment en découpe et en pliage de tôles et de tubes, s’est joliment développée ces dernières années et a pas mal de projets pour les années à venir dans ses cartons.

Il est difficile de croire en voyant l’imposant bâtiment principal de l’entreprise DCoup Laser à Florennes qu’il y a plus de douze ans, celle-ci n’existait pas encore. Fondée en novembre 2010, elle est, en effet, devenue aujourd’hui un sous-traitant industriel important spécialisé en découpe, en pliage, en usinage et en soudure de tôles et de tubes en acier, en inox et en aluminium : elle compte plusieurs centaines de clients et devrait générer cette année un chiffre d’affaires avoisinant les 12 millions d’euros.