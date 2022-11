Sondage: les consommateurs renvoient la balle aux producteurs

Selon 1.110 personnes interrogées par Test Achats, c’est à l’industrie alimentaire et aux autorités qu’il revient principalement de rendre l’offre alimentaire plus respectueuse de la planète.

Le rapport Super-Liste Environnement pointe clairement les manquements de la grande distribution en matière d’alimentation durable. Mais les supermarchés peuvent-ils être tenus pour seuls responsables de denrées et de boissons qui ne respectent pas encore assez la planète ? Certainement pas, à en croire un récent sondage mené par Test Achats auprès de 1.110 consommateurs. Ceux-ci estiment ainsi que c’est sur les épaules de l’industrie alimentaire que repose le plus le poids de cette responsabilité. Suivent les autorités belges (fédérales et régionales) et celles de l’Union européenne. Ne viennent qu’en quatrième position les supermarchés. Les consommateurs (« moi-même ») et les agriculteurs arrivent en queue de ce top 6.