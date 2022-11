Youri Tielemans sur le brassard «One Love» refusé par la FIFA: «Dommage car les discriminations restent un problème mondial»

L’ancien Anderlechtois s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde. À 25 ans, Youri Tielemans n’est plus un novice, il fait partie des cadres de la sélection belge. Et n’a pas peur d’afficher son ambition à l’aube de l’entrée en lice de la Belgique contre le Canada (mercredi).

Si Axel Witsel va commencer dans l’entrejeu belge, Tielemans ignore si c’est lui qui sera choisi pour l’accompagner. « Vous connaissez notre coach ? Il n’annonce jamais son équipe à l’avance. Donc, je n’en ai aucune idée. Je n’aime pas parler de moi. Je sais que je vais tout donner et que j’ai l’esprit d’équipe. En tout cas, je ferai tout pour améliorer l’équipe, plutôt que de ne penser qu’à moi », indique-t-il. « Que nous soyons favoris ou non lors de ce match contre le Canada, cela ne change rien. Nous devrons de toute façon répondre au terrain. C’est notre philosophie. Nous voulons attaquer et créer autant d’occasions que possible, nous voulons jouer un football dominant. Ce sera un match équilibré, je donne aux deux équipes 50 % de chances. Nous avons un peu plus d’expérience en Coupe du monde, mais c’est aussi le premier match pour nous dans cette Coupe du monde. J’ai hâte d’y être, je pense que ce sera un grand match. »