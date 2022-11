Polémique du brassard «One love» : l’Union belge et les Diables frustrés par l’intransigeance de la FIFA

« Ces derniers jours, l’URBSFA, ainsi que les autres pays représentés au sein du groupe de travail de l'UEFA, se sont concertés avec la FIFA sur les importantes questions en suspens concernant les droits de l'homme au Qatar. Après avoir bien avancé sur la question du Centre pour les travailleurs migrants et le fonds de compensation pour ceux-ci, aucun accord n'a malheureusement été trouvé sur le port du brassard de capitaine One Love. Au contraire. La FIFA a promulgué des mesures sans précédent sur le port du brassard de capitaine One Love », peut-on lire.

Et d’ajouter : « La FIFA a été très claire sur le fait qu'elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain de jeu. En tant que fédérations de football nationales, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans une situation où ils risquent des sanctions sportives, y compris des avertissements disciplinaires. Nous avons donc demandé aux capitaines de ne pas porter les brassards lors des matches de la Coupe du Monde de la FIFA. Nous étions prêts à payer les amendes qui s'appliquent normalement aux infractions à la réglementation sur les équipements et nous étions fermement décidés à porter le brassard. Cependant, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans une situation où ils risquent de recevoir un carton jaune ou même d'être obligés de quitter le terrain de jeu ».

L’Union belge ne cache pas sa frustration. Celle-ci est partagée par les joueurs. « Nous avons écrit à la FIFA en septembre pour l'informer de notre souhait de porter le brassard One Love afin de soutenir activement l'inclusion dans le football. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'éviter l'escalade autour de cette initiative portant sur des valeurs que la FIFA et les fédérations européennes partagent après tout, mais nous n'avons obtenu aucune réponse. Nos joueurs et nos entraîneurs sont très déçus, mais ils ont décidé de renoncer au port du brassard de capitaine One Love afin de ne prendre aucun risque sportif. Ils sont de fervents partisans de l'inclusion et continueront à montrer leur soutien par d'autres moyens », conclut la Fédération.