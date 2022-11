Georges-Louis Bouchez calme le jeu avec l’Open VLD: «Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise»

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a tenu lundi à rassurer ses troupes après les événements qui ont secoué le parti vendredi et durant le week-end. Il a notamment insisté sur les liens qui demeurent forts entre libéraux de part et d’autre de la frontière linguistique.

Quant aux propos tenus par M. Lachaert, ils « ont été amplifiés et déformés par la presse », selon M. Bouchez. « Raison pour laquelle ma réponse a été de dire qu’il était lamentable que le petit milieu continue à alimenter des petits jeux alors que nous avions de vrais défis. Là aussi, le propos a été déformé. Tout ceci a donné lieu à une montée de température mais des contacts ont eu lieu avec l’Open VLD pour calmer tout cela. Nous devons regarder de l’avant et rappeler que ce qui nous unit et plus fort que ce qui nous divise », a-t-il ajouté.