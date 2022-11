L’«Impertinence» de Trio Grande

Igloo

Trois échassiers qui traversent dans les clous mais au rouge : cette dérision ressemble magnifiquement à la musique de Trio Grande. Qui est printanière, rafraîchissante, tendre, juvénile même. Et en même temps d’une qualité de composition et d’interprétation haut de gamme. Il suffit d’écouter Jamais deux sans trois pour en être convaincu : cette rythmique imposée par les deux Michel, Debrulle et Massot, à la batterie et à l’euphonium, et cette facilité d’impro de Laurent Dehors qui nous entraîne dans des espaces de découverte lumineux et électriques. La musique de Trio Grande, une évidence.