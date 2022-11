Architecte, une profession qui croule sous les contraintes

Plusieurs architectes montent au créneau pour dénoncer leurs conditions de travail. Et réclamer une application plus nuancée de règlements parfois obsolètes ou contradictoires entre eux.

Dur, dur le métier d’architecte… Cette évidence s’impose chaque jour davantage tant les griefs émis par la profession sont multiples et souvent légitimes. En cause, la surcharge de travail administratif qui a réduit l’architecture ou la conception à une part trop marginale dans l’emploi du temps. Mais c’est une goutte d’eau car les raisons de monter aux barricades sont plus vastes.