Prix littéraires: Kenan Görgün «se bat» avec son prochain roman

Ce Second disciple de Kenan Görgün, c’est une bombe qui explose à la figure du lecteur. Il parle de terrorisme. Il s’interroge sur sa fabrication. Il suit Abu Brahim, le seul responsable arrêté et emprisonné d’un attentat sanglant commis sur la Grand-Place de Bruxelles, et Xavier Abu Kassem, ex-soldat belge, condamné pour violences, converti et radicalisé en prison, et qui a le plan d’un nouvel attentat d’un tout nouveau style. Cela se passe à Bruxelles. Abu Kassem vient plutôt des blocs du centre de la ville. Abu Brahim, c’est Molenbeek. Et Bruxelles, Molenbeek, le canal sont décrits comme jamais : c’est une hydre dont les flancs mordorés cachent des entrailles sombres. Un film d’action sur papier. Avec terrorisme, crise identitaire, humanité et tout le toutim.