Coupe du monde: Leo, enfin libre dans sa tête

En présence d’un joueur hors-norme, on ne jurerait pas que Lionel Messi entame sa dernière Coupe du monde. En revanche, c’est une évidence qu’avec sa maturité et son expérience, il l’aborde avec un esprit dégagé, plutôt mû par le plaisir que crispé par la pression.

Poussé par une Argentine qui ne le voit plus comme le froid catalan, le « pecho frío », étranger à l’émotion de porter la cotte ciel et blanc, mais bien comme l’idole absolue, Messi a débarqué au Qatar avec une conviction qu’il n’avait vraiment jamais ressentie aussi fortement : il peut enfin la gagner cette Coupe du monde et, avec elle, donner un sens de plénitude à son art.

1 10 juillet 2021 : l’Argentine et Messi se libèrent d’un poids