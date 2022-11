Prix littéraires: pour Emmanuelle Dourson, «le livre continue à vivre, c’est beau»

On en avait parlé au début 2021. Emmanuelle Dourson était apparue sur la scène littéraire belge avec Si les dieux incendiaient le monde, édité chez Grasset. « Un premier roman ambitieux », avait-on dit dans les Livres du Soir , qui ajoutait : « La forme intrigue autant qu’elle séduit. » Les voix d’une famille éparpillée se croisent et parfois se mêlent au point de devenir indiscernables. Celles d’une femme morte et d’une pianiste insaisissable sont au centre du chœur, d’autres les rejoignent dans les regrets et les espoirs jusqu’à un récital à Barcelone.