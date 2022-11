Streaming: Bob Iger de retour pour enchanter Disney

C’est l’un de ces retours inattendus dont les superproductions Disney ont le secret. A 71 ans, Bob Iger, l’ex-emblématique patron du géant du divertissement, reprend les rênes de l’entreprise qu’il a dirigée pendant 15 ans. Bob Chapek qui lui avait succédé en février 2020 s’efface sans que les raisons de son départ n’aient été communiquées. Bob Iger revient pour deux ans seulement avec l’objectif « d’établir une stratégie pour une croissance renouvelée », selon les termes du communiqué de presse. « Le conseil a estimé qu’au moment où Disney s’engage dans une période de plus en plus complexe de transformation du secteur, il est particulièrement bien placé pour diriger la société à travers cette période charnière ». Un retour en sauveur qui fait penser à celui de Steve Job en 1997 à la tête d’Apple et qui a suscité l’enthousiasme des marchés financiers. Le cours de bourse de Disney grimpait de 8,5 % à l’ouverture de Wall Street.