Alimentation: pourquoi les supermarchés n’en font pas assez pour la durabilité

Des fruits, des légumes et de la viande produits localement avec des transports courts, des emballages à base de matériaux recyclés ou recyclables, des labels variés et divers pour aller au plus vert… En matière de durabilité, la grande distribution, source principale de l’approvisionnement alimentaire des Belges, multiplie les efforts en faveur d’une nourriture dans les rails d’un développement respectueux de l’environnement. Et elle ne se prive pas de s’en vanter auprès des consommateurs dans sa communication, tant en magasins que sur tous les supports publicitaires. C’est compréhensible : crise économique ou pas, la durabilité est un argument de vente à l’impact croissant. Il faut dire que boissons et denrées représentent près d’un tiers de notre empreinte écologique personnelle…