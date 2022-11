Flandre: la police diffuse un avis de recherche pour une jeune fille de 17 ans

La police et le parquet d’Anvers ont diffusé lundi un avis de recherche après la disparition de Jessy Deckx, âgée de 17 ans. Elle a été vue pour la dernière fois Van Hoornestraat à Geel (Anvers) le dimanche 20 novembre, vers 17h00, et ne s’est plus manifestée depuis.

La jeune fille mesure 1m63, est de corpulence forte et a des cheveux bruns bouclés. Au moment de sa disparition, elle portait un pull foncé, un legging noir, des pantoufles rose clair et une casquette noire qu’elle porte habituellement à l’envers, précise la police.