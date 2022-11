Aéroport de Charleroi: menace de grève chez Ryanair

La conclusion est on ne peut plus claire : la CNE, seul syndicat à représenter le personnel de Ryanair employé en Belgique, prévient que « Les fêtes de fin d’année approchent, et si rien ne bouge, il y a de grandes chances pour que le personnel exprime sa colère à cette occasion. » C’est un épisode de plus dans les relations sociales compliquées entre la première compagnie aérienne européenne et son personnel. Et pas seulement en Belgique. Ça fait des mois que des discussions sont supposées aborder l’élaboration d’une nouvelle convention collective de travail reprécisant les conditions de travail. Sans succès pour le syndicat. Il y a quelques semaines, la compagnie avait annoncé la fermeture de sa base bruxelloise à Zaventem pour concentrer ses activités (hivernales au moins) à Charleroi. « Il avait été proposé aux travailleurs de la base de prester à Charleroi. Mais pour la suite, Ryanair a changé d’avis et décidé de les faire travailler par blocs de quelques jours dans d’autres bases européennes. Cela est parfaitement illégal. » Des changements qui concernent au moins 80 personnes (une autre partie du personnel a été affectée à d’autres bases).

Une fois encore, le syndicat soulève que, malgré ses protestations, la justice ne donne aucune suite au non-respect de la législation sociale belge. Voyant arriver les fêtes de fin d’années, vectrices de nombreux voyages, le syndicat dit n’avoir pas d’autre choix que de faire pression via une menace de grève. À laquelle on sait la direction de Ryanair assez insensible. D’où une lettre ouverte-appel à l’aide envoyée ce lundi aux ministres fédéraux Dermagne (Emploi) et Van Quickenborne (Justice). Et cette menace sur les vols de fin d’année.