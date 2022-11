John Herdman, sélectionneur du Canada: «La Belgique fait partie des cinq prétendants au titre»

Trente-six ans plus tard. Si le Canada est de retour en Coupe du monde, il le doit en grande partie à John Herdman. L’entraîneur anglais (47 ans) appréhende l’entrée en lice de son équipe face aux Diables rouges avec impatience et grande minutie.

Anecdotique, mais hautement symbolique. Quand John Herdman s’est exprimé face à nous, il y a quelques jours en visio-conférence, un cadre du Mondial mexicain de 1986 se dévoilait sur le mur placé derrière lui. Tant pour la Belgique que pour le Canada, cette compétition demeure historique. Si les Diables rouges y avaient décroché une somptueuse quatrième place finale, les Canucks y avaient disputé leur seule et unique Coupe du monde… jusqu’à 2022. À la tête de cette équipe depuis 2018 après des expériences fructueuses avec les sélections féminines néo-zélandaises et canadiennes, l’entraîneur anglais a abordé différents thèmes importants à l’aube de ce grand rendez-vous. Un tournoi lors duquel son groupe voudra emmagasiner l’expérience du plus haut niveau international… dans l’optique de 2026. À commencer par le périlleux affrontement face à la Belgique, aux portes du désert qatari. Au stade Ahmad bin Ali d’Al Rayyan, plus précisément.