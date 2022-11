Podcast - Comment Elon Musk a plongé Twitter dans le chaos

Twitter a réactivé le compte de l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump, banni après l’assaut du Capitole en janvier dernier. Cet exil forcé avait irrité Elon Musk et pesé dans sa décision de racheter l’oiseau bleu. Depuis qu’il s’en est emparé, les départs se multiplient chez Twitter, avec des licenciements massifs et brutaux, des annonceurs qui désertent la plateforme... Comment le milliardaire a-t-il plongé Twitter dans le chaos ? Philippe Laloux couvre les nouveaux médias chez nous. On se plonge dans la tempête avec lui.

