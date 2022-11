La Fifa force la Belgique à changer de maillot, les Iraniens font preuve de courage… la politique s’invite au Mondial

Les Diables Rouges avaient joué leur dernier match de préparation face à l’Egypte avec ce maillot blanc vendredi au Koweït. Ce maillot est accompagné d’un imprimé graphique qui se retrouve à la fois sur le col, les manches, les côtés et les bords du maillot et du short. Il « s’inspire du célèbre feu d’artifice de Tomorrowland et représente les valeurs communes de diversité, d’égalité et d’inclusion », avait précisé l’Union belge lors de la présentation du maillot en septembre dernier.

La Belgique contrainte de modifier son maillot sous pression de la Fifa

« Il est en outre utilisé audacieusement pour le logo d’Adidas et le blason de la fédération, en reprenant le message positif “Love”. » C’est cette mention “Love” qui poserait problème à la Fifa.

Iran-Angleterre : le match de toutes les émotions

Au lendemain de la défaite inaugurale du Qatar face à l’Equateur (2-0), tous les regards étaient tournés vers la rencontre entre l’Iran et l’Angleterre pour guetter un geste de soutien des joueurs iraniens aux manifestants durement réprimés dans leur pays depuis la mort de la jeune Mahsa Amini, 22 ans. Le geste a bien eu lieu quand les onze joueurs de la « Team Melli » se sont abstenus de chanter leur hymne national. Aucun chant en hommage à la jeune femme n’a en revanche été lancé en tribunes à la 22e minute, en référence à son âge.

Côté anglais, le capitaine Harry Kane a dû renoncer à porter le brassard coloré inclusif « One love », les sept fédérations qui comptaient le faire ayant fait marche arrière ce lundi, face à la menace de sanctions sportives de la Fifa. Les Anglais ont toutefois mis un genou à terre comme ils ont coutume de le faire pour dénoncer toutes les formes de discriminations.

Sur le terrain, le début du match a été marqué par une interruption de plus de dix minutes après un violent choc entre le gardien iranien Alireza Beiranvand et son défenseur Majid Hosseini (9e). Touché au nez, il a finalement dû céder sa place à Hossein Hosseini à la 20e minute. L’Angleterre, demi-finaliste du Mondial-2018 et finaliste de l’Euro-2020, a finalement surclassé l’Iran 6-2, grâce à des buts de leurs jeunes pépites Jude Bellingham, 19 ans (35e) et Bukayo Saka, 21 ans (43e, 62e), et des plus expérimentés Raheem Sterling, (45+1), Marcus Rashford (71e) et Jack Grealish (90e). L’Iran a réduit le score grâce à un doublé de Mehdi Taremi (65e, 90+13 s.p.).