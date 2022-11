Coupe du monde: pour affronter le Canada, il reste trois places à prendre dans le onze des Diables rouges

1 Défenseur central droit : Debast ou Dendoncker ?

Jan Vertonghen (35 ans, 142 caps) et Toby Alderweireld (33, 124) sont incontournables dans l’esprit de Roberto Martinez. Reste donc une place à prendre, a priori à droite du triangle, dans l’arrière-garde. Pour Zeno Debast ou Leander Dendoncker.

« On parle toujours de notre défense vieillissante, moi je dirais qu’elle est surtout très expérimentée », sourit Michel Renquin, 55 caps et présent aux Coupes du monde 1982 et 1986. La jeunesse de Debast (19 ans) pourrait-elle dès lors se retourner contre lui ? « Au Mexique, Guy Thys avait fini par rajeunir son équipe avec des Scifo, Grün, Demol, Vervoort. Tout en trouvant le bon équilibre, la bonne osmose entre des gamins qui veulent apprendre et des anciens prêts à les aider. »