Coupe du monde: Grealish dédie son but à un enfant atteint d’infirmité motrice cérébrale

Auteur du sixième but de l’Angleterre lors de la victoire 6-2 contre l’Iran, lundi, Jack Grealish a dédié son but à Finlay, 11 ans, atteint d’infirmité motrice cérébrale, à qui il avait promis une célébration spéciale.

Le joueur de Manchester City avait rencontré le jeune supporter dans le cadre des activités de la fondation City in the Community, après que celui-ci lui avait écrit une longue lettre pour évoquer son admiration sportive mais aussi pour le dévouement de Grealish vis à vis de sa petite soeur Hollie, 19 ans, atteinte du même trouble du développement.

Il avait promis de faire la célébration de son choix à son prochain but avec l’Angleterre et Finlay ne pouvait sans doute rêver plus belle occasion.

« Il a une situation similaire avec sa propre soeur et il est très conscient de l’influence qu’il peut avoir » en tant que joueur de football, a-t-il continué. « C’est un homme extrêmement gentil et on a la chance de travailler avec un groupe de joueurs qui ont faim de jouer, qui sont très humbles et font attention aux autres », a-t-il conclu.