Retour sur la Lune: le vaisseau spatial Orion a effectué son premier passage devant la Lune (photo et vidéo)

Pendant le vol, le signal avec la Terre a été brièvement interrompu. On a pu s’assurer que tout s’était bien passé lorsqu’une caméra sur les panneaux solaires néerlandais a transmis des images en direct. On y voyait la Terre comme un petit point bleu à environ 370.000 kilomètres.

Après le vol en piqué, l’Orion continuera à voler de manière à entrer dans une orbite ovale. Dans quelques jours, la sonde passera à plus de 60.000 kilomètres de la Lune. Sur cette orbite ovale, il continuera à tourner pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il repasse devant le satellite céleste. Cela lui permettra de prendre suffisamment de vitesse pour commencer sa traversée vers la Terre. Cela se terminera, si tout va bien, le 11 décembre. La capsule plongera ensuite dans l’océan Pacifique, suspendue par des parachutes.

L’agence spatiale américaine Nasa a passé des années à travailler sur cette mission. Pour cela, un nouveau lanceur (SLS) et un nouveau vaisseau spatial (Orion) ont été développés. Mercredi dernier, ils ont décollé de Floride. La mission non habitée, appelée Artemis 1, est conçue pour tester tous les systèmes.

L’Orion se compose de deux parties. La partie avant, américaine, accueillera plus tard les astronautes. La partie arrière, qui fournit l’énergie et la propulsion, a été développée par l’Europe. Il abrite également les panneaux solaires, développés et construits par Airbus Pays-Bas de Leiden. Ces panneaux génèrent plus d’énergie que prévu, a indiqué la Nasa.