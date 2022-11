Entre Guillermo Ochoa et la Coupe du monde, c’est bien plus qu’une histoire d’amour

Après avoir dégoûté le Brésil de Neymar en 2014 (6 arrêts) et l’Allemagne de Thomas Müller en 2018 (9 arrêts !), Guillermo Ochoa s’attaque à la Pologne de Robert Lewandowski. Sa présence dans les 26 d’El Tri (le surnom de la sélection mexicaine) pour le Qatar lui vaut déjà d’intégrer un cercle très fermé : 5 participations à une Coupe du monde, même s’il n’était que remplaçant en 2006 et en 2010, lui valent d’égaler deux compatriotes, le gardien Antonio Carbajal et le défenseur Rafael Marquez, et deux champions du monde, l’Allemand Lothar Matthäus et l’Italien « Gigi » » Buffon.