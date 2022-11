Nasser Mohammed, une impossible vie LGBT au Qatar

Nasser Mohammed, « Dr. Nas », s’est exilé aux Etats-Unis. Au printemps, ce médecin de 35 ans a décidé de faire publiquement son coming out et de devenir le premier Qatari ouvertement LGBT.

Il n’a pu commencer à vivre qu’à 24 ans. Quand il s’est enfui du Qatar pour San Francisco. « Je cachais toujours quelque chose, j’avais terriblement peur de le dire », raconte Nasser Mohammed lors d’une interview vidéo. « D’abord parce que faire son coming out est un suicide social. Et puis c’est dangereux. Vous pouvez être frappé par votre famille et le gouvernement peut aussi vous persécuter. Donc je n’ai pas bougé. Je n’ai commencé à rencontrer des gens, aller à des rencards qu’après avoir quitté le Qatar. » « Dr. Nas », comme il se surnomme, est le seul Qatari à revendiquer ouvertement des droits pour les LGBTQIA+ dans l’émirat.