Les terrains de sport doivent-ils rester politiquement neutres?

Les menaces de la Fifa envers les joueurs désireux de porter le brassard « One Love » ont finalement porté leurs fruits. Une attitude juridiquement contestable, selon l’avocat Thierry Granturco.

Devant les menaces de « sanctions sportives » proférées par la Fifa, les sept équipes européennes qui avaient annoncé leur intention de porter un brassard « One Love » sur les terrains du Mondial ont donc renoncé à leur projet. La critique frontale du pays hôte, le Qatar, sur les droits de la communauté LGBTQ+ semble donc avoir été évitée. Mais, chassée par la porte, la politique n’en est pas moins revenue par la fenêtre : avant Angleterre-Iran, le « onze » anglais a posé un genou à terre pour protester contre les inégalités et le racisme tandis que les joueurs iraniens ne chantaient pas leur hymne national en signe de soutien aux victimes des manifestations dans leur pays.

La défense ostensible d’une cause a-t-elle sa place sur un terrain de sport ? Pour Michel D’Hooghe, ancien président de l’Union belge de football et membre du comité exécutif de la Fifa, la réponse est non.