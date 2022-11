La balade des grands macabres

La pochette du nouvel album, signée par l’artiste français Fabrice Lavollay, ne laisse aucune place au doute : noire est la couleur ! Sauf que La Muerte s’est enfoncé du côté obscur et macabre comme jamais encore auparavant, pour ce retour, ici sur le label gantois Consouling, et non plus Mottow Soundz comme précédemment. « Ça s’est fait tout naturellement, commente Didier “Dee-J” Moens, le guitariste des origines. Le truc, c’est qu’on voulait pousser le bouchon plus loin par rapport au précédent. C’était un choix délibéré d’aller vers une sonorité encore plus agressive et plus lourde. Mais bon… j’ai l’impression qu’on a fait ça toute notre vie, pousser plus loin. Au contraire d’autres groupes beaucoup plus calmes maintenant qu’il y a 20 ans, qui proposent des choses bien plus légères et subtiles. Mais ce n’est pas grave : c’est ce qu’on veut faire. Et puis, il y a aussi l’apport du nouveau lineup, c’est logique. »