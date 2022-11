Coupe du monde: des organisations LGBTQI+ dénoncent le chantage de la FIFA autour du brassard «One Love»

Plusieurs organisations LGBTQI+ ont dénoncé lundi l’annonce de la fédération internationale de football (FIFA) qui a menacé de sanction les équipes dont le capitaine porterait le brassard « One Love » lors du Mondial au Qatar. Selon Out For The Win, Wel Jong et çavaria, le signal envoyé par la FIFA est clair : la discrimination envers les personnes LGBTQI+ n’est pas une priorité.

Wel jong, çavaria et Out For The Win renouvellent aussi leur appel à des actions concrète dans le monde du sport concernant l’inclusion des sportifs LGBTQI+ et demandent à la Belgique d’assumer un rôle de pionnier dans cette lutte. « Quand Hadja Lahbib, la ministre des Affaires étrangères, et Alexander De Croo, le Premier ministre, vont au Qatar, c’est leur rôle de faire passer le message que les fédérations de football n’osent pas exprimer. Ils devraient prendre la parole en tant que responsables de notre pays et occuper un rôle de pionnier contre la discrimination et les violations des droits humains. »