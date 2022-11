Commentaire: du bon usage de la consultation

Quand on utilise mal un outil, on laisse à penser qu’il fonctionne de manière imparfaite ou pas du tout. Et on risque à tout moment de le casser. C’est un peu ce qui se produit pour l’instant avec la consultation populaire en Belgique. Trop souvent, ceux qui choisissent d’y recourir y voient une caution démocratique apportée à moindre prix au projet qu’ils défendent ou la réponse idéale à la crise de la représentation politique qui gangrène les vieilles démocraties occidentales. Dans les deux cas, ils se trompent.

Ainsi, inviter la population à s’exprimer, par un dimanche pluvieux, sur deux projets concurrents, deux options opposées, sans la moindre préparation si ce n’est celle d’adresser des convocations, tout cela ne rime à rien. Surtout quand le politique annonce en préambule que le résultat du vote ne sera pas contraignant. Le citoyen n’est pas stupide : il a très bien compris le message adressé par le politique. Vote toujours, tu m’intéresses.