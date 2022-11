Jean-Michel Larqué: «Avec cette interdiction du brassard, la FIFA prouve qu’elle n’est plus au service du foot mais du Qatar»

1 Menacé d’être puni pour une action qui cherche à apaiser les tensions de l’Humanité : mais dans quel monde vivons-nous ?

La position de la FIFA est à l’image de ce qu’est Gianni Infantino : un démagogue cynique. La pire espèce. Ce monsieur serait prêt, dit-on, à envisager de déplacer le siège de la FIFA au Qatar où il réside avec femme et enfants. Preuve que la FIFA n’est plus au service du foot mais bien d’un pays qui pense pouvoir tout acheter. Et qui, en grande partie, y parvient.