La participation citoyenne, un processus démocratique malade?

Bertogne et Bastogne s’apprêtent à fusionner. Et cela malgré une consultation populaire où le « non » l’a emporté à 65 %. Cet outil de participation citoyenne a-t-il été désavoué par la majorité bertognarde qui continuera son petit bonhomme de chemin ? Le bourgmestre Jean-Marc Franco, dans différents médias, rappelle que cette prise d’avis n’était en rien décisionnelle et que seul 42 % des électeurs potentiels (16 et plus) se sont déplacés pour voter. Sur les ondes de La Première, lundi matin, il allait même jusqu’à inclure les abstentionnistes dans le camp du « oui ». Ce processus démocratique serait-il malade ? Il faut consulter.