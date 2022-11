Iran: «Les mollahs n’ont aucune légitimité aux yeux des jeunes»

Des dizaines d’enfants et d’adolescents iraniens ont été tués par les sbires du régime iranien. Des crimes qui relancent la contestation au lieu de l’étouffer.

Plus de deux mois après le début des manifestations provoquées par la mort de la jeune Masha Amini, le mouvement de protestation ne faiblit pas en Iran, au contraire. On fait le point avec Jonathan Piron, historien et politologue, spécialiste de l’Iran.

Malgré la répression, qui aurait fait 378 morts dont 58 enfants (selon l’organisation Human Rights activists in Iran), les protestations continuent donc à prendre de l’ampleur ?