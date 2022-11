La Coupe du monde de tous les cynismes

Gianni Infantino, aveuglé depuis longtemps par les montagnes d’or et d’argent du Qatar et engoncé dans un cynisme propre à la plupart des grands dirigeants sportifs, rêvait sans doute d’une Coupe du monde non politique, où l’émotion de la compétition sportive ferait oublier les polémiques de ces derniers mois. Le moins qu’on puisse écrire, c’est que c’est raté pour le président de la Fifa. Et dans un sens, c’est tant mieux. En effet, à Pékin, Moscou, ou Sotchi, auparavant, les critiques envers les pays organisateurs des Mondiaux ou des JO s’effaçaient dès les premiers buts ou les premières médailles. On ne peut que se réjouir que ce ne soit pas le cas à Doha.