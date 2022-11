Guerre en Ukraine: «Pas de préoccupation immédiate concernant la sûreté nucléaire», rassure l’AIEA

Samedi et dimanche, de nouvelles et puissantes explosions ont eu lieu à la centrale nucléaire. La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement d’avoir bombardé la centrale nucléaire. Elle est située dans le sud du pays et est militairement occupée par l’armée russe. Le directeur général a évoqué « l’un des incidents les plus graves » de ces derniers mois à Zaporijia.

« L’état des six unités de réacteur est stable et l’intégrité du combustible usé, du nouveau combustible et des déchets radioactifs de faible, moyenne et haute activité dans leurs dépôts dédiés a été confirmée », a déclaré l’équipe dans un communiqué de presse de l’AIEA.

Les experts ont constaté des dommages étendus sur le site, notamment sur les réservoirs de stockage des condensats où des fuites non radioactives se sont produites. La route principale qui longe les réacteurs a également été touchée à plusieurs reprises, entre autres, et un pipeline d’air comprimé a été touché par des éclats d’obus. Selon l’équipe de l’AIEA, la réparation des dommages a déjà commencé.