«À propos», le podcast du Soir du 22 novembre: Elon Musk et Twitter, les supermarchés et la durabilité…

Twitter a réactivé le compte de l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump, banni après l’assaut du Capitole en janvier dernier. Cet exil forcé avait irrité Elon Musk et pesé dans sa décision de racheter l’oiseau bleu. Depuis qu’il s’en est emparé, les départs se multiplient chez Twitter, avec des licenciements massifs et brutaux, des annonceurs qui désertent la plateforme… Comment le milliardaire a-t-il plongé Twitter dans le chaos ? Philippe Laloux couvre les nouveaux médias chez nous. On se plonge dans la tempête avec lui.

Moins d’emballages et des aliments plus verts dans les rayons des supermarchés… La grande distribution vante ses efforts pour une nourriture plus respectueuse de l’environnement. Mais est-ce vraiment suffisant pour la planète ? Les supermarchés sont-ils à la hauteur des attentes des consommateurs, alors que l’alimentation représente près d’un tiers de notre empreinte écologique ? Pour la première fois, une étude analyse les efforts des supermarchés pour rendre notre assiette plus verte. Julien Bosseler couvre la consommation pour le service économie. Il a décortiqué cette étude pour nous.