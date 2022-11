Le designer belge Raf Simons met fin à sa marque éponyme

Le créateur belge Raf Simons a annoncé lundi qu’il fermait la marque de mode portant son nom après «un voyage extraordinaire long de 27 ans», sans donner plus d’explications.

«La collection Printemps/Eté 2023 marque la conclusion d’un voyage extraordinaire long de 27 ans et la dernière saison de la marque de mode Raf Simons», a écrit le designer de 54 ans sur son compte Instagram. «Les mots me manquent pour partager à quel point je suis fier de tout ce que nous avons accompli», a-t-il poursuivi en remerciant son équipe, ses collaborateurs, «les médias et acheteurs», ses amis et sa famille ainsi que ses «fans fidèles». «Merci de croire en notre vision et en moi.»