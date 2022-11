Le coût fulgurant des engrais tracasse la Commission européenne

La hausse démesurée du prix du gaz a aussi des répercussions inattendues, à savoir que le prix des engrais a explosé. Les industries productrices d’engrais ont en effet besoin de gaz naturel pour produire de l’ammoniac et d’autres produits azotés. Vu les coûts, certaines réduisent ou arrêtent leur production. Cet été, 60 % des producteurs européens étaient concernés. D’autre part, le monde agricole a lui aussi réduit ses achats. En fonction des produits et de leur composition, les prix des engrais sont trois à cinq fois plus élevés pour les agriculteurs. Pour les engrais azotés, on parle d’une augmentation des prix de 150 % entre septembre 2021 et 2022.