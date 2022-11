Coupe du monde: un bras de fer autour d’un brassard

Par Frédéric Larsimont et Rocco Minelli

Rien à faire : les droits de l’homme doivent rester tus et invisibles au Qatar. Hier matin, la Fifa a émis un communiqué assorti d’un chantage à l’adresse des contrevenants éventuels qui arboreraient quand même un brassard de capitaine aux couleurs arc-en-ciel barré du message « One Love. » Les 7 nations ceintes autour de cette revendication symbolique – la Belgique, l’Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse et le pays de Galles – ont annoncé à leur tour qu’elles renonçaient à cette initiative.