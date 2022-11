Coupe du monde: chaque match a duré plus de 100 minutes et il faudra s’y habituer

Le président de la commission des arbitres de la FIFA Pierluigi Collina s’attend à ce que se multiplient les matchs avec un temps additionnel à rallonge, comme lors des confrontations de lundi entre l’Angleterre et Iran et entre les Pays-Bas et le Sénégal. Le premier de ces duels a été prolongé de près d’une demi-heure au total, tandis que le second a vu Klaassen doubler la mise pour les Pays-Bas au cours des dix minutes ajoutées en fin de rencontre.

Lors du match entre les Three Lions et l’Iran, 14 minutes ont été ajoutées en première mi-temps à la suite d’une longue interruption pour une blessure du gardien iranien. En deuxième période, 10 minutes supplémentaires ont été annoncées, mais le jeu a continué 4 minutes de plus après que l’Iran a bénéficié d’un penalty grâce à une vérification de l’arbitrage vidéo. Mehdi Taremi a transformé le coup de pied de réparation à la 13e minute du temps additionnel, inscrivant le but le plus tardif de l’histoire dans un match sans prolongations, selon Opta. Face au Sénégal, Klaassen a marqué le deuxième but des Pays-Bas à la 9e minute supplémentaire en deuxième période.