Vincent Van Quickenborne après la polémique MR/Open VLD: «Dans une famille, il peut y avoir des querelles»

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, était l’invité de Matin Première ce mardi. Interrogé au sujet des récentes tensions qui agitent la famille politique libérale, le ministre a tenu à jouer la carte de l’apaisement.

Le ministre a indiqué être rassuré par le retour du calme au sein du gouvernement. Lundi, l’Open VLD et le MR ont publié un communiqué commun, dans lequel ils réaffirment leurs « relations fortes et solides » – en reconnaissant que, « comme dans toutes les familles, des divergences peuvent subvenir »- et insistent sur la nécessité de « respecter les sensibilités des deux partis ». Le ministre de la Justice se voulait donc apaisé ce mardi, indiquant que pour lui, « Le plus important est maintenant de regarder vers l’avant. »