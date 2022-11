Argentine-Arabie Saoudite: Lionel Messi proche de l’ouverture du score après moins de deux minutes (0-0, direct)

L’Argentine affronte l’Arabie saoudite ce mardi, qui aura l’impression de jouer à domicile vu le grand nombre de supporters présents au Iconic Stadium de Lusail. Malgré les forfaits de Nico Gonzalez (Fiorentina) et Joaquin Correa (Atletico Madrid), l’Albiceleste a le niveau pour gagner le Mondial et comme Lionel Messi, 35 ans, ne l’a jamais fait, c’est son rêve le plus fou.

Ambitieux, les Saoudiens pensent qu’ils peuvent battre tout le monde et que l’élimination dès le premier tour serait un échec retentissant, mais Hervé Renard, le coach français des Faucons, a l’impression que le Mexique et la Pologne sont également au-dessus.

La rencontre en direct